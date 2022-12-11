Самедов: Я не думаю, что победа Марокко на ЧМ будет означать деградацию футбола

Старший селекционер «Факела» Александр Самедов высказался о возможной победе сборной Марокко на чемпионате мира – 2022.

«Будет ли победа Марокко означать деградацию футбола? Я не думаю. Надо говорить объективно, что это не супер-сборная, но это и не слабая команда. Средняя сборная, которая хорошо готова физически и тактически», — приводит слова Самедова «Спорт День за Днем».

Функционер считает, что марокканцы очень хорошо играют в обороне, поэтому им тяжело забить.

Стоит отметить, что на текущем турнире сборная Марокко пропустила лишь один мяч в пяти матчах.

В полуфинале мундиаля Марокко сыграет с Францией, матч пройдет 14 декабря в 22:00 по московскому времени.