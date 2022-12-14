Национальный авиаперевозчик Марокко отменил рейсы в Катар накануне полуфинала ЧМ-2022

Авиакомпания Royal Air Maroc, являющаяся национальным перевозчиком гражданской авиации Марокко, отменила рейсы, выполняемые Qatar Airways, на 14 декабря. Об этом сообщается в заявлении марокканской стороны, которое приводит The National News.

Ранее Royal Air Maroc заявляла о намерениях выполнения 30 рейсов 13 и 14 декабря по льготным условиям – болельщикам, желающим поддержать марокканскую национальную сборную, должны вернуть конечную стоимость билетов на самолёт, а пассажиры, направляющиеся прямым рейсом в Доху, могли изменить дату обратного вылета без каких-либо штрафных санкционных последствий.