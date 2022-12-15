Футбольный эксперт Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал победу сборной Франции над командой Марокко в полуфинале чемпионата мира.

«Нужно похвалить сборную Марокко. Она ни в чем не уступала. Во втором тайме вообще было преимущество Марокко. Первый мяч залетел странный и второй - непонятно как: отскочил от пятки и удачно прилетел к Коло-Муани. Сборная Марокко - молодцы, но тут ситуация, как и в матче Хорватии с Аргентиной. Хорватия ни в чем не уступала, но проиграла 0:3, Марокко ни в чем не уступало, но проиграло 0:2. Класс, опыт, мастерство и везение решают. Но не было такого, что Франция переигрывала по ходу матча.

С англичанами у Франции были проблемы в нападении, особенно у Мбаппе. В матче с Марокко я бы тоже не сказал, что Мбаппе видно было. Гризманн сделал очень приличный объем работы. Он был очень полезен. В финале шансы 50 на 50. Личности обычно решают. У Аргентины есть гениальный Месси, во Франции тоже кто-то может взять на себя роль лидера. Жиру в матче с Марокко мы не видели тоже особо. Финал будет интересный. Я думал, что финал будет Бразилия - Франция, а получилось Аргентина - Франция», - сказал Мостовой.