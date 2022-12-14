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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Французский журналист назвал игрока «трёхцветных», который смог удивить его на чемпионате мира в Катаре эксклюзив

14 Декабря 2022 • 18:31 Комментировать (2)
Франция
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Марокко
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Через 2 ч. 32 мин.

Журналист из Франции Жульен Шапю в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором «трёхцветные» встретятся с Марокко.

- Сборная Франции проводит очень хороший турнир. Это сплочённая команда, у которой есть характер, что важно. Например, это проявилось в игре против сборной Англии. Сборная Англии являлась одной из сильнейших команд на турнире, сборной Франции пришлось непросто, но она сумела победить. Нельзя это недооценивать.

- Есть ли футболист, который вас удивил на турнире?

- Адриен Рабио определённо. Он демонстрирует на этом чемпионате мира весь свой талант. Его часто критиковали, а он показывает, что обладает высоким набором качеств. Он невероятно активен, как в атаке, так и в обороне. Рабио перемещается по всему полю, очень полезен в единоборствах на всех участках.

- Какие ваши ожидания от игры?

- Прежде всего, я рад, что сборная Марокко дошла до полуфинала. Это очень важный шаг для африканского континента. Наконец-то команды из Африки поймут, что они действительно могут добиваться больших успехов. Думаю, что сборная Марокко оставила очень много сил, дойдя до этой цели, да и опыт международный на стороне сборной Франции. Зато, публика будет активно поддерживать сборную Марокко и может стать её 12-м игроком. Это действительно очень важный момент. Уверен, это будет отличная игра!

Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале встретится со сборной Аргентины, которая вчера, 13 декабря, уверенно одолела Хорватию (3:0). 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Марокко Адриен Рабио Жульен Шапю
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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Комментарии (2)
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NOBODY
14 Декабря 2022 в 18:43
Рабио сейчас в Юве играет вроде?
ARTUR
14 Декабря 2022 в 18:38
Рабио просто супер , пахарь , столько сил отдает в каждом матче , зато гомодрил в раскоряку похаживает , он же ,,король ,, , но не только Рабио , Гризман просто преобразился . вообще по личностям команда просто бомба , даже без Бенза и Погба . Кунде очень хорош . если бы там не было мбапы я бы хотел что бы они попали в финал , но там проиграли аргам )) но этот ,,король,, должен уже сегодня поехать домой , берега почувствовать . Уж очень зазвездил ..его уже не остановишь , а главное что и не собираеться никто этого делать .
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14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
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