Журналист из Франции Жульен Шапю в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором «трёхцветные» встретятся с Марокко.

- Сборная Франции проводит очень хороший турнир. Это сплочённая команда, у которой есть характер, что важно. Например, это проявилось в игре против сборной Англии. Сборная Англии являлась одной из сильнейших команд на турнире, сборной Франции пришлось непросто, но она сумела победить. Нельзя это недооценивать.

- Есть ли футболист, который вас удивил на турнире?

- Адриен Рабио определённо. Он демонстрирует на этом чемпионате мира весь свой талант. Его часто критиковали, а он показывает, что обладает высоким набором качеств. Он невероятно активен, как в атаке, так и в обороне. Рабио перемещается по всему полю, очень полезен в единоборствах на всех участках.

- Какие ваши ожидания от игры?

- Прежде всего, я рад, что сборная Марокко дошла до полуфинала. Это очень важный шаг для африканского континента. Наконец-то команды из Африки поймут, что они действительно могут добиваться больших успехов. Думаю, что сборная Марокко оставила очень много сил, дойдя до этой цели, да и опыт международный на стороне сборной Франции. Зато, публика будет активно поддерживать сборную Марокко и может стать её 12-м игроком. Это действительно очень важный момент. Уверен, это будет отличная игра!

Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале встретится со сборной Аргентины, которая вчера, 13 декабря, уверенно одолела Хорватию (3:0).