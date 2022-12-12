«Барселона» положила глаз на игрока сборной Марокко

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника сборной Марокко и французского «Анже» Аззедина Унаи, который считается одним из главных открытий этого чемпионата мира.

По информации от Mundo Deportivo, в стане каталонского клуба действительно изучают возможность заполучить 22-летнего таланта. Вполне вероятно, что «сине-гранатовым» придётся столкнуться с конкуренцией со стороны других топ-клубов.

На чемпионате мира в Катаре Унаи является основным полузащитником сборной Марокко. На его счету 5 поединков на турнире, где футболист не отметился ни одним результативным действием.