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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Барселона» положила глаз на игрока сборной Марокко

12 Декабря 2022 • 10:56 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере полузащитника сборной Марокко и французского «Анже» Аззедина Унаи, который считается одним из главных открытий этого чемпионата мира.

По информации от Mundo Deportivo, в стане каталонского клуба действительно изучают возможность заполучить 22-летнего таланта. Вполне вероятно, что «сине-гранатовым» придётся столкнуться с конкуренцией со стороны других топ-клубов.

На чемпионате мира в Катаре Унаи является основным полузащитником сборной Марокко. На его счету 5 поединков на турнире, где футболист не отметился ни одним результативным действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Сборная Марокко Анже Аззедин Унаи
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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