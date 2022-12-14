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Отец Хакими: «Ашраф в своё время мог стать игроком «Атлетико», но мы отказались ради «Реала»

14 Декабря 2022 • 11:30 Комментировать
Франция
...
Марокко
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Через 10 ч. 18 мин.

Отец бывшего защитника мадридского «Реала» Ашрафа Хакими рассказал, что его сын в юношеские годы мог подписать контракт с «Атлетико». Напомним, сегодня марокканец сыграет в составе своей сборной в полуфинале чемпионата мира с Францией.

«Ашраф в своё время мог стать игроком «Атлетико». Ему удалось впечатлить тренеров на просмотре. Мы даже получили контракт, но отказались его подписывать, так как через неделю у нас был запланирован просмотр в «Реале», – цитирует отца футболиста Madrid Zone.

Напомним, Хакими так и не смог закрепиться в мадридском «Реале» и покинул клуб летом 2020 года на постоянной основе. В данный момент марокканец выступает за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид ПСЖ Сборная Марокко Ашраф Хакими
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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