​Льорис повторит рекорд Нойера на ЧМ

В среду вечером сборные Франции и Марокко будут разыгрывать вторую путёвку в финал чемпионата мира. Место в рамке ворот «трёхцветных» с первых минут займёт Уго Льорис. Он повторит рекорд Мануэля Нойеру по количеству игр на чемпионатах мира для вратарей. Для Льориса игра с марокканцами будет 19-й на мундиалях.

Сражение между сборными Франции и Марокко начнётся в 22:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно в текстовой трансляции, которая пройдёт на портале LiveResult.

Добавим, что первый финалист чемпионата мира уже известен – им стала сборная Аргентины, которая во вторник обыграла Хорватию.