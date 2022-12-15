Вратарь сборной Марокко: «Мечтали о победе и выходе в финал»

Голкипер сборной Марокко Яссин Буну дал интервью журналистам после поражения от Франции в полуфинальном поединке чемпионата мира – 2022. Африканцы уступили со счетом 0:2.

«Мы провели непростой поединок. Мечтали о победе и выходе в финал, но не вышло. Команду не в чем упрекнуть, парни продемонстрировали отличную игру. Впереди у нас последний матч, к нему важно подойти с максимальным настроем», - приводит слова африканского вратаря Lequipe.

В матче за третье место Марокко сыграет против Хорватии. Встреча состоится в субботу, 17 декабря, начало – 18:00 мск. На следующий день пройдет финал чемпионата мира Аргентина – Франция.