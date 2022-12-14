​Президент Франции Макрон стоя поаплодировал сборной

В среду вечером сборная Франции играет против Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира. На стадионе присутствует президент Франции Эммануэль Макрон. Он смотрит футбол из ложи, находясь рядом с президентом ФИФА Джанни Инфантино.

Когда за десять минут до конца основного времени Рандаль Коло-Муани забил гол и сделал счёт 2:0, Макрон поднялся со своего кресла и принялся аплодировать национальной команде.

Всё идёт к тому, что сборная Франции сыграет в финале на втором чемпионате мира подряд. Если марокканцы не сотворят чудо и не отыграются, то в финальной битве за трофей французы сразятся с Аргентиной.