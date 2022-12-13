Тренерский штаб сборной Франции ошибся, преждевременно отправив Бензема домой

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема всё же мог помочь сборной Франции на этом чемпионате мира. По информации от Marca, в тренерском штабе допустили ошибку, отправив форварда домой.

Если верить источнику, Бензема вполне мог восстановиться и возобновить выступления со стадии ⅛ финала, но в итоге Карим покинул расположение сборной и не провёл на мундиале ни одной минуты.

Напомним, заменивший Бензема в основном составе Оливье Жиру забил на этом чемпионате мира 4 гола, в том числе и победный мяч в ворота Англии в четвертьфинале. Больше него на этом турнире забил только Килиан Мбаппе, который пока является лучшим бомбардиром мундиаля с 5 мячами.