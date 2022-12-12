Нигматуллин высказался о выходе сборной Марокко в полуфинал ЧМ-2022

Экс-вратарь российской национальной команды Руслан Нигматуллин высказался о выходе сборной Марокко в полуфинал чемпионата мира - 2022.

«Марокко — главная сенсация чемпионата мира в Катаре. Однозначно. Такого успеха от них точно никто не ожидал. Преодолеть два раунда плей-офф — сложная задачка. Дальше будет ещё сложнее, впереди сильнейшая сборная Франция. Это суперсенсация! Думаю, что они удивили всех», — приводит слова участника ЧМ-2002 в интервью «Чемпионату».

По мнению эксперта, у африканского коллектива очень хороший состав, поскольку в каждой линии находятся игроки мирового уровня, однако, по его словам, это не объясняет неожиданного попадания в четвёрку сильнейших.

Напомним, что сборная Марокко стала первым африканским полуфиналистом в истории мундиалей, выбив по пути Испанию и Португалию.