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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Восточная сказка завершилась: Франция одолела Марокко и вышла в финал чемпионата мира

14 Декабря 2022 • 23:57 Комментировать (13)
Франция
2:0
Марокко
окончен

Сборная Франции прервала сказку марокканцев. Европейцы быстро открыли счёт, а в конце матча забили и второй гол. Таким образом, подопечные Дидье Дешама вновь добрались до финала чемпионата мира.

Протокол игры  
Франция2:0Марокко
(1:0) Эрнандес Тео5'  
(2:0) Коло-Муани Рандаль79'  
Льорис УгоКунде ЖюльВаран РафаэльКонате ИбраимаЭрнандес ТеоТчуамени ОрельенФофана ЮссуфДембеле Усман 79' (Коло-Муани Рандаль ( 79') Гризманн АнтуанМбаппе КилианЖиру Оливье 65' (Тюрам Маркус ( 65')
Запасные: Дисаси АксельУпамекано ДайоКоман КингслиГендузи МаттеоМанданда СтивРабио АдриенПавар БенжаменКамавинга ЭдуардоАреола АльфонсСалиба ВильямВерету Жордан
Буну ЯссинДари АшрафСаисс Ромен 21' (Амалла Селим ( 21'Эззалзули Абде 78') Эль-Ямик ДжавадХакими АшрафМазрауи Нуссаир 46' (Аттият-Аллах Яхья ( 46') Зиеш ХакимУнаи АззединАмрабат СофьянБуфаль Софиан  27' 66' (Абухляль Закария ( 66') Эн-Несири Юссеф 66' (Хамдалла Абдерразак ( 66')
Запасные: Мунир МохандЗарури АнассЭль-Ханнус БилальШаир ИльясТагнаути РедаДжабране ЯхьяБанун БадрСабири Абдельхамид
14 декабря. Стадион "Эль-Байт".

В среду определялся второй финалист чемпионата мира. Действующий победитель турнира сборная Франции несмотря на все свои кадровые проблемы имела шанс вновь дойти до решающего матча. Для этого подопечным Дидье Дешама надо было обыграть главный сюрприз текущего мундиаля команду Марокко. Африканцы на групповой стадии оставили не у дел Бельгию, а в плей-офф прошли Испанию и Португалию. Теперь подопечные Валида Реграги надеялись совершить ещё одну сенсацию.

Марокканцы постарались начать матч спокойно, не спеша перекатывая мяч на своей половине поля. Однако уже на пятой минуте французы легко вскрыли оборону соперника. Варан сделал вертикальную передачу к штрафной, Гризманн справа прострелил на Мбаппе, который был в окружении защитников. Удар нападающего был заблокирован, но футбольный снаряд отлетел на левый угол вратарской, откуда Тео Эрнандес в акробатическом прыжке сумел слёта пробить мимо Буну в сетку. Таким образом, марокканцы впервые на турнире оказались в роли уступающих в счёте.

Марокканцы после стали действовать смелее и быстро могли сравнять результат. Унаи получил мяч по центру и решился на дальний обводящий удар, и Льорис, вытянувшись, вытащил футбольный снаряд из нижнего угла. Затем Буфаль прошёл по центру, сделал передачу направо в штрафную, куда ворвался Зиеш, но удар у него не получился. В ответ Жиру уже слева ворвался в штрафную марокканцем и мощно пробил в ближнюю штангу.

Уже в середине тайма марокканцы лишились капитана. Саисс вышел на поле с травмой, но не смог доиграть даже до перерыва. За десять минут до перерыва французы обязаны были удваивать счёт. Чуамени сначала из центра покатил мяч направо, Мбаппе ворвался в штрафную, оказался один на один с Буну и пробил мимо него. Однако Эль-Ямик в падении мяч выбил и спас ворота. После атаки вторым темпом всё тот же Чуамени сделал пас в центр штрафной на Жиру, который был совсем один. Форвард решил пробить в касание, но в створ не попал.

За минуту до перерыва уже марокканцы едва не сравняли счёт. После углового мяч отскочил к Эль-Ямику, который пробил через себя, но угодил в штангу. Добить футбольный снаряд в цель оказалось некому. На перерыв в итоге французы ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма марокканцы ещё создали пару моментов. После прострела Буфаля справа мяч долетел до Аттият-Аллаха, который в центре штрафной просто не попал по мячу. Затем он же ворвался справа и простреливал на Эн-Несири, но Конате в подкате успел опередит форварда, который готов был уже вносить футбольный снаряд в пустые ворота. При этом марокканцы играли в очень активном прессинге, накрывая французов на чужой половине поля.

К середине второго тайма французы отодвинули игру от своих ворот и пытались за счёт быстрых прорывов что-то придумать в атаке. Активно в игру вошёл Тюрам, который и фолы собирал и делал передачи под удар партнерам, но, например, Фофана с острого угла в створ не попал.

В конце матча французы забили второй гол. Всё началось с перехвата в центре поля, после чего мяч быстро довели до штрафной, Тюрам покатил назад на Мбаппе, который обыграл троих соперников, но его удар вновь был заблокирован. Однако футбольный снаряд покатился на правый угол вратарской, где Коло-Муани, вышедший за мгновение до этого на замену, с близкого расстояния пробил в цель.

Марокканцы не сдавались и пытались возродить интригу, но французы спокойно оборонялись в последние минуты. В компенсированное время Кунде даже вынес мяч с ленточки. Счёт же больше не изменился.

Таким образом, сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира, где её уже ждут аргентинцы. Решающий матч состоится в воскресенье. Для подопечных Дидье Дешама это второй финал мундиаля подряд. Что касается марокканцев, то им осталось провести встречу за третье место против хорватов. Этот поединок пройдёт в субботу.

Роман Андреев

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Марокко
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Комментарии (12)
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Рейтинг комментариев
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CELTIC FROST
15 Декабря 2022 в 01:01
Есть ощущение. что самый сложный на этом турнире для французов матч уже был - в четвертьфинале.где они могли реально подвиснуть. Однако ж. се ля ви. Марокканцы - молодцы. не то. что вчерашние хорваты. этакий разъяренный Атлетико. когда ему надо отыгрываться. Совершенно европейская команда по выучке и т.д. что совсем не удивительно. Потенциал атаки Франции при прожженном прагматике Дешаме используется далеко не на все 100. Но в целом, итог справедлив. Хотя еще справедливее было бы где-то 4:2).
Viva Barcelona
15 Декабря 2022 в 00:44
Как и ожидалось, непростой матч выдался для французов, марокканцы, надо отдать им должное, дали серьезный бой, и не будь быстрого гола Эрнандеза, возможно, пришлось бы европейцам повозиться с магрибскими арабами, со своими почти что согражданами:) Но гол миланиста Тео внес коррективы в игру, помог французам и позволил раскрыться марокканцам. Игра стала более открытой, арабы активизировались и временами создавали проблемы у ворот Льориса. Но все же класс французов сказался, которые не повторили ошибок испанцев и португальцев и все же прошли непростой марокканский барьер, выйдя второй раз подряд в финал чемпионата мира. В итоге, в финале встретятся две топ-команды, которые заслужили играть в решающем матче, так что афиша, вывеска будут вполне достойной финала Мундиаля. В финале, разумеется, буду однозначно на стороне Франции, которую поддерживаю на этом турнире наряду с Германией с первого матча. Любопытное должно быть противостояние: две топ-сборные, обе-двукратные чемпионы мира, и кто из них станет в третий раз сильнейшей национальной сборной на планете, плюс противостояние Европа-Америка, а также Месси-Мбаппе должно добавить изюминки к финалу. Одним словом, этот матч должен стать вишенкой на торте, вкусным футбольным десертом:) Allez France!
NOBODY
15 Декабря 2022 в 00:22
я одного не пойму только...почему не дали КРАСНУЮ челу, который сегодня ее заслужил????
redwhite1959
15 Декабря 2022 в 00:18
Марокканцам - респект! Отличная команда! Французы победили, но победа досталась им очень непростой ценой. Этот матч ещё раз показал слабость флангов обороны команды Дешама - вся острота у марокканцев была именно оттуда. Зато опорная зона Тчуамени - Фофана представляла из себя неприступную крепость ( "Монако" рулит! ). Противостояние Модрич - Месси мы уже видели, теперь предстоит посмотреть баттл Мбаппе - Месси. В этой игре Мбаппе показал ещё раз не только феноменальную скорость, но и великолепный - такой же как у Месси - дриблинг. Финал ожидается интересным и напряжённым!
CHegevarra007
15 Декабря 2022 в 00:18
Хороший матч, марокканцы вполне могли и вничью сыграть, будь у них мастерство исполнителей равным их невероятному настрою на борьбу до последнего, на победу. Чуда не случилось, но БРАВО андердогам от души. Думаю с аргентинцами французам будет даже полегче, чем с этими африканскими ковбоями.
zurukukkkk
15 Декабря 2022 в 00:08
этот матч интереснее вчерашнего...
и кто б поставил на то,что марокко будет в четверке до начала чм!
ARTUR
15 Декабря 2022 в 00:06
Очень открытый футбол , Морокко отошли от своей схемы и поверив в себя решила надрать чухмориков , но Франция , блин язык не поворачивается так называть этих ,,европейцев ,, )) но они были сильнее , потенциал у них огромный . Если бы не бестолочь Жиру , то еще в первом тайме похоронили бы Морокко . Матч понравился , только очень много было фолов от Морокко . Красивые люди в Морокко , и когда смотришь на ,,европейца ,, Дембеле понимаешь что это родственик придурка под ником Вива Барса , но никак не европеец . ЖДУ ЧЕМПИОНСТВА АРГЕНТИНЫ !!!
NOBODY
15 Декабря 2022 в 00:16
я все же за французов )
ARTUR
15 Декабря 2022 в 00:17
дело вкуса дружище )) я люблю Аргентину еще со времен Кемпеса
NOBODY
15 Декабря 2022 в 00:18
аааа, ну тогда понятно...лично я никогда за Аргентину не болел, совершенно...ну ты прав, дело вкуса
ARTUR
15 Декабря 2022 в 00:21
Франция отличная команда , но пижонят , ну и эта чернота борзая меня раздражает , не имею ничего против чернокожих , но только до кого то предела.
Viva Barcelona
15 Декабря 2022 в 00:27
да ты еще и расист вдобавок ко всем своим недостаткам))) увы, но практически любой из этих "чернокожих",рожденный и живущий всю жизнь в Париже, Марселе и т.д. в 1000 раз больше европеец чем ты.
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Марокко Марокко
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