Восточная сказка завершилась: Франция одолела Марокко и вышла в финал чемпионата мира

Сборная Франции прервала сказку марокканцев. Европейцы быстро открыли счёт, а в конце матча забили и второй гол. Таким образом, подопечные Дидье Дешама вновь добрались до финала чемпионата мира.

В среду определялся второй финалист чемпионата мира. Действующий победитель турнира сборная Франции несмотря на все свои кадровые проблемы имела шанс вновь дойти до решающего матча. Для этого подопечным Дидье Дешама надо было обыграть главный сюрприз текущего мундиаля команду Марокко. Африканцы на групповой стадии оставили не у дел Бельгию, а в плей-офф прошли Испанию и Португалию. Теперь подопечные Валида Реграги надеялись совершить ещё одну сенсацию.

Марокканцы постарались начать матч спокойно, не спеша перекатывая мяч на своей половине поля. Однако уже на пятой минуте французы легко вскрыли оборону соперника. Варан сделал вертикальную передачу к штрафной, Гризманн справа прострелил на Мбаппе, который был в окружении защитников. Удар нападающего был заблокирован, но футбольный снаряд отлетел на левый угол вратарской, откуда Тео Эрнандес в акробатическом прыжке сумел слёта пробить мимо Буну в сетку. Таким образом, марокканцы впервые на турнире оказались в роли уступающих в счёте.

Марокканцы после стали действовать смелее и быстро могли сравнять результат. Унаи получил мяч по центру и решился на дальний обводящий удар, и Льорис, вытянувшись, вытащил футбольный снаряд из нижнего угла. Затем Буфаль прошёл по центру, сделал передачу направо в штрафную, куда ворвался Зиеш, но удар у него не получился. В ответ Жиру уже слева ворвался в штрафную марокканцем и мощно пробил в ближнюю штангу.

Уже в середине тайма марокканцы лишились капитана. Саисс вышел на поле с травмой, но не смог доиграть даже до перерыва. За десять минут до перерыва французы обязаны были удваивать счёт. Чуамени сначала из центра покатил мяч направо, Мбаппе ворвался в штрафную, оказался один на один с Буну и пробил мимо него. Однако Эль-Ямик в падении мяч выбил и спас ворота. После атаки вторым темпом всё тот же Чуамени сделал пас в центр штрафной на Жиру, который был совсем один. Форвард решил пробить в касание, но в створ не попал.

За минуту до перерыва уже марокканцы едва не сравняли счёт. После углового мяч отскочил к Эль-Ямику, который пробил через себя, но угодил в штангу. Добить футбольный снаряд в цель оказалось некому. На перерыв в итоге французы ушли с минимальным преимуществом.

В начале второго тайма марокканцы ещё создали пару моментов. После прострела Буфаля справа мяч долетел до Аттият-Аллаха, который в центре штрафной просто не попал по мячу. Затем он же ворвался справа и простреливал на Эн-Несири, но Конате в подкате успел опередит форварда, который готов был уже вносить футбольный снаряд в пустые ворота. При этом марокканцы играли в очень активном прессинге, накрывая французов на чужой половине поля.

К середине второго тайма французы отодвинули игру от своих ворот и пытались за счёт быстрых прорывов что-то придумать в атаке. Активно в игру вошёл Тюрам, который и фолы собирал и делал передачи под удар партнерам, но, например, Фофана с острого угла в створ не попал.

В конце матча французы забили второй гол. Всё началось с перехвата в центре поля, после чего мяч быстро довели до штрафной, Тюрам покатил назад на Мбаппе, который обыграл троих соперников, но его удар вновь был заблокирован. Однако футбольный снаряд покатился на правый угол вратарской, где Коло-Муани, вышедший за мгновение до этого на замену, с близкого расстояния пробил в цель.

Марокканцы не сдавались и пытались возродить интригу, но французы спокойно оборонялись в последние минуты. В компенсированное время Кунде даже вынес мяч с ленточки. Счёт же больше не изменился.

Таким образом, сборная Франции пробилась в финал чемпионата мира, где её уже ждут аргентинцы. Решающий матч состоится в воскресенье. Для подопечных Дидье Дешама это второй финал мундиаля подряд. Что касается марокканцев, то им осталось провести встречу за третье место против хорватов. Этот поединок пройдёт в субботу.