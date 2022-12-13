Два основных игрока сборной Франции рискуют пропустить полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции готовится к полуфиналу чемпионата мира против Марокко. За «трёхцветных» могут не сыграть два игрока основного состава – защитник Дайо Упамекано и полузащитник Адриен Рабио.
Как сообщает L’Equipe, во вторник Упамекано и Рабио пропустили тренировочное занятие сборной Франции. Оба футболиста приболели, причём Упамекано не занимался с командой и в понедельник.
Если Упамекано и Рабио не смогут сыграть в предстоящем матче, то места в основном составе сборной Франции могут получить Ибраима Конате и Юссуф Фофана.
Матч Франция – Марокко стартует 14 декабря в 22:00 по московскому времени.
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