Два основных игрока сборной Франции рискуют пропустить полуфинал чемпионата мира

Сборная Франции готовится к полуфиналу чемпионата мира против Марокко. За «трёхцветных» могут не сыграть два игрока основного состава – защитник Дайо Упамекано и полузащитник Адриен Рабио.

Как сообщает L’Equipe, во вторник Упамекано и Рабио пропустили тренировочное занятие сборной Франции. Оба футболиста приболели, причём Упамекано не занимался с командой и в понедельник.

Если Упамекано и Рабио не смогут сыграть в предстоящем матче, то места в основном составе сборной Франции могут получить Ибраима Конате и Юссуф Фофана.

Матч Франция – Марокко стартует 14 декабря в 22:00 по московскому времени.