Защитник «Милана» Калабрия: «Франция вполне способна снова выиграть ЧМ, желаю удачи Жиру и Тео»

Защитник «Милана» Давиде Калабрия поддержал одноклубников, продолжающих борьбу на чемпионате мира.

14 декабря сборная Франции поборется за выход в финал мундиаля в Катаре с соперниками из Марокко. В составе «трёхцветных» выступают Оливье Жиру и Тео Эрнандес, представляющие «Милан».

«Недавно я связывался с Тео и Оливье. Жаль, что они не с нами, но чемпионат мира, конечно, очень важен для них. Думаю, сборная Франции вполне может во второй раз подряд выиграть турнир – у французов очень сильный состав. Желаю Эрнандесу и Жиру добиться цели, они отличные ребята», – цитирует Sky Sport 26-летнего итальянца.