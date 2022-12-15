Фофана: «Пока ещё не осознал, что сыграю в финале ЧМ»

Защитник сборной Франции Уэсли Фофана дал интервью после полуфинала чемпионата мира – 2022 против национальной команды Марокко. Встреча завершилась победой «трёхцветных» со счетом 2:0.

«Все прекрасно. Я пока еще не осознал, что сыграю в финале чемпионата мира. К нам в раздевалку заходил президент Макрон. У него не было слов, он просто сказал «поздравляю», - цитирует футболиста RMC Sport.

В финальном матче чемпионата мира сборная Франции сыграет против национальной команды Аргентины. Этот поединок состоится в воскресенье, 18 декабря, стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени.