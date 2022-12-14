Непомнящий: «Не согласен, что Франция — Марокко — скучный полуфинал»

Бывший главный тренер национальной сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал предстоящий полуфинальный поединок чемпионата мира – 2022 в Катаре между командами Франции и Марокко.

«Не согласен, что Франция — Марокко — скучный полуфинал. Марокканцам же не просто так это с неба свалилось — они достойно дошли до такой стадии», - приводит слова Непомнящего «Чемпионат».

Специалист вспомнил путь национальной сборной Аргентины к финалу чемпионата мира – 1990 в Италии, в котором южноамериканцы сошлись с немецкой командой и, по словам эксперта, играли на очень достойном уровне, хотя их предыдущие матчи восхищения не вызывали.