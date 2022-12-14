Вальбуэна уверен, что Франция сможет одолеть Марокко

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матьё Вальбуэна поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором «трёхцветные» встретятся с Марокко.

38-летний футболист признался, что уверен в итоговой победе французов, несмотря на то, что его восхищает игра сборной Марокко на текущем мундиале.

«Мне очень нравится Марокко, я восхищаюсь ими из-за того, что они выбили Бельгию, Испанию и Португалию! Но мы видим, что у них есть некоторые травмированные игроки. И я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдёт в финал», — цитирует Вальбуэна «Спорт-Экспресс».

Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с Аргентиной, которая ранее уверенно разобралась с Хорватией (3:0).