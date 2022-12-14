Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция
Марокко Марокко
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Вальбуэна уверен, что Франция сможет одолеть Марокко

14 Декабря 2022 • 10:10 Комментировать (1)
Франция
...
Марокко
1 1.58 X 3.85 2 7.50
Через 10 ч. 17 мин.

Бывший полузащитник московского «Динамо» и сборной Франции Матьё Вальбуэна поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата мира, в котором «трёхцветные» встретятся с Марокко.

38-летний футболист признался, что уверен в итоговой победе французов, несмотря на то, что его восхищает игра сборной Марокко на текущем мундиале.

«Мне очень нравится Марокко, я восхищаюсь ими из-за того, что они выбили Бельгию, Испанию и Португалию! Но мы видим, что у них есть некоторые травмированные игроки. И я не вижу раскладов, при которых Франция не пройдёт в финал», — цитирует Вальбуэна «Спорт-Экспресс».

Матч Франция — Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния в финале турнира встретится с Аргентиной, которая ранее уверенно разобралась с Хорватией (3:0).    

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Матье Вальбуэна Сборная Марокко
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
overkill666
14 Декабря 2022 в 11:00
это и на руку марокканцам... вообще никто в них не верит из футбольных экспертов. значит будут играть без лишнего давления + их болельщиков будет больше.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
14.12.22 в 22:00
Франция Франция
Марокко Марокко
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
11:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сантуша уволят из сборной Португалии, среди кандидатов на замену – бывшие тренеры «Шахтёра» и «Монако»
11:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отец Хакими: «Ашраф в своё время мог стать игроком «Атлетико», но мы отказались ради «Реала»
11:21 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Газзаев: «За Аргентину играет лучший футболист мирового футбола»
10:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Далич: «Заменили Брозовича, так как хотели поберечь его к финалу» 1
10:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Модрич: «Орсато – один из худших судей, которых я знаю» 2
10:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вальбуэна уверен, что Франция сможет одолеть Марокко 1
09:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Журавель: «Было бы красиво, чтобы Аргентина стала чемпионом» 1
09:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Трушечкин – о матче Аргентина - Хорватия: «Это была битва великих футболистов»
09:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ковачич — о матче с Аргентиной: «Пенальти убил нас» 1
09:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нопперт: «Благодарен, что получил доверие от тренера и всей страны»
09:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Амалла интересен клубам Английской премьер-лиги
09:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «Не верю, что сборная Марокко сможет остановить Мбаппе»
08:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Лестер» готовит предложение «Анже» по Унахи, в игроке заинтересованы «Севилья» и «Барселона»
08:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ренар: «Я француз, но буду болеть за Марокко»
08:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Рейна объяснил ситуацию с Берхалтером на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем