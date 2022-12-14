Конте хотел видеть Амрабата в своей команде ещё во времена работы в «Интере»

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте хотел заполучить полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата ещё в тот период, когда работал в миланском «Интере». По информации от журналиста Фабрицио Романо, итальянский специалист в конкретной манере попросил у руководства «нерадзурри» марокканца, но переговоры так и не начались, так как отношения между «Фиорентиной» и «Интером» в последнее время очень тяжёлые.

Напомним, Конте также хотел заполучить Амрабата прошлой зимой, когда уже провёл пару месяцев во главе «Тоттенхэма». Тогда трансфер тоже не удалось провернуть.

Не исключено, что «шпоры» могут вернуться за марокканцем в это зимнее трансферное окно. Хавбека «Фиорентины» также хочет заполучить «Ливерпуль».