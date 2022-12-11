​Дешам признал, что Франции повезло

Сборная Франции пробилась в полуфинал чемпионата мира, обыграв Англию в субботу вечером со счётом 2:1. Комментарий по поводу выступления своей команды дал рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам.

«Мы играли против великолепной сборной Англии. Эта команда очень сильна физически и технически. В таких матчах часто всё сводится к деталям. К счастью, всё обошлось. Иногда вам нужно немного везения», - сказал Дешам, чьи слова приводит talkSPORT.

В полуфинале мундиаля сборная Франции будет играть против Марокко. Матч пройдёт в среду, 14 декабря. Победитель этой дуэли в финальном матче за трофей сыграет с победителем противостояния Аргентина – Хорватия.