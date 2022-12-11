Рианчо: «Марокко сильнее сборной России Черчесова»

Экс-наставник московского «Спартака» Рауль Рианчо сравнил сборную Марокко с национальной командой России, когда ее возглавлял Станислав Черчесов.

«Марокко сильнее сборной России Черчесова. Россияне играли на домашнем чемпионате мира, а Марокко бьется не на своей родине. Они могут дойти до финала, это потрясающе», - приводит слова испанского специалиста издание Sport24.

Напомним, что в плей-офф ЧМ-2022 сборная Марокко победила Испанию и Португалию. За выход в финал чемпионата мира африканская команда поборется с Францией, которая является действующим обладателем трофея.