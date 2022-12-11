Кунде – о победе над Англией: «Сумасшедшая игра»

Защитник национальной сборной Франции Жюль Кунде высказался о победе над командой Англии в плей-офф чемпионата мира – 2022. Подопечные Дидье Дешама выиграли со счетом 2:1.

«Команды провели сумасшедший поединок, в котором было много сюжетных поворотов. Мы одержали победу в матче, в котором многое стояло на кону. Однако мы хотели пробиться в полуфинал и ради этого отдали все силы», - передает слова защитника beIN Sports.

В ½ финала чемпионата мира сборная Франции встретится с национальной командой Марокко. Противостояние состоится в среду, 14 декабря.

Финал чемпионата мира пройдет 18 декабря.