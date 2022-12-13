Евсеев: «Марокко может победить Францию и выйти в финал»

Наставник ярославского «Шинника» Вадим Евсеев поделился ожиданиями от поединка сборных Франции и Марокко в ½ финала чемпионата мира – 2022.

«Любая из оставшихся команд может стать чемпионом. Что касается Марокко, то они могут обыграть французов и выйти в финал. Марокканцы уже доказали, что способны на многое», - передает слова тренера «РБ Спорт».

Матч Франция – Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало поединка запланировано в 22:00 по московскому времени. Победитель этого противостояния встретится в финальном поединке с Аргентиной или Хорватией. Финал пройдет 18 декабря.