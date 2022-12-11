Дзаккерони назвал самого важного игрока сборной Франции после Мбаппе

Итальянский футбольный тренер Альберто Дзаккерони, который поработал в туринском «Ювентусе», «Интере» и «Милане», отметил важность полузащитника Адриена Рабио для сборной Франции.

«Не могу понять, почему Адриена недооценивают в Италии. Этот футболист отлично выступает на чемпионате мира в Катаре. Я считаю его самым значимым игроком сборной Франции на чемпионате мира после Килиана Мбаппе», - передает слов Дзаккерони Radio 24.

Сборная Франции вышла в полуфинал мундиаля, где встретится с командой Марокко. Матч состоится в среду, 14 декабря. Начало – 22:00 по московскому времени.