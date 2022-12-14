Анри и Тюрам прокомментировали встречу Мбаппе и Хакими

Легенды французского футбола, игроки Тьерри Анри и Лилиан Тюрам, высказались о приближающемся противостоянии одноклубников Килиана Мбаппе и Ашрафа Хакими в полуфинальном матче чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Франции и Марокко. Оба футболиста выступают за «ПСЖ».

Тюрам сказал, что играть против друга из противоположной команды всегда было «странным ощущением», и добавил, что, играя против Тьерри Анри, он считал, что может предвидеть скорость футболиста «Арсенала», но всё же не мог с этим справиться.

«Когда вы хорошо знаете защитника, трудно на 100% выйти с ним на дуэль и заявить о себе», - отметил в свою очередь Анри. Слова обоих футболистов приводит L’Équipe.