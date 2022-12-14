Парфёнов назвал Марокко командой-сюрпризом

Четырёхкратный чемпион России в составе московского «Спартака» Дмитрий Парфёнов прокомментировал выступление национальной сборной Марокко на чемпионате мира – 2022 в Катаре.

Специалист считает, что на каждом мировом первенстве обязательно найдётся команда, преподносящая сюрприз в виде неожиданных результатов.

«Сборная Марокко — это как раз тот сюрприз, который произошёл на чемпионате мира в Катаре», - приводит слова Парфёнова «Чемпионат».

Тем не менее, эксперт сказал, что максимум североафриканской команды уже достигнут, и в финал соревнования выйдет французский коллектив.