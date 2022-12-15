Силкин заявил, что ему не жалко сборную Марокко после поражения от Франции

Экс-наставник «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал поражение сборной Марокко от Франции. Полуфинальный матч чемпионата мира – 2022 завершился со счетом 0:2.

«Не жалко марокканцев после поражения от Франции. А что, не жальче было бы французов, если бы они проиграли? Сборная Марокко из последних сил старалась, но всему есть свой предел», — приводит слова Силкина «Чемпионат».

По мнению эксперта, Франция справедливо одержала победу, теперь будет интересный финал.

Финал чемпионата мира состоится 18 декабря, в нем французы встретятся с Аргентиной, начало матча запланировано на 18:00 по мск.