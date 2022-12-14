Кафанов: «Мне очень импонирует сборная Марокко»

Тренер вратарей российской национальной команды Виталий Кафанов высказался о результатах сборной Марокко на чемпионате мира - 2022.

«Мне очень импонирует сборная Марокко и их голкипер тоже, но мне бы хотелось, чтобы в финале встретились две сильнейшие сборные на сегодняшний день: Франция и Аргентина. Так финал был бы интереснее», — приводит слова Кафанова издание Metaratings.ru.

По его мнению, вратарь африканской команды Яссин Буну может взять награду лучшему голкиперу катарского мундиаля. Специалист рассказал, что удивился выходу Марокко даже из группы.

Напомним, что подопечные Валида Реграги стали первой командой со своего континента, дошедшей до полуфинала чемпионата мира. Сделать следующий шаг они могут сегодня, 14 декабря, а соперником станет Франция. Стартовый свисток назначен на 22:00 по московскому времени.