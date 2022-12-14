​Мбаппе извинился перед фанатом перед полуфиналом чемпионата мира

В среду вечером сборная Франции играет против Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира. В процессе разминки звёздный нападающий «трёхцветных» Килиан Мбаппе нанёс удар, после которого мяч попал в лицо болельщику. После этого Мбаппе отправился к трибуне, чтобы извиниться за свою неточность.

Следить за финальным отрезком второго тайма матча Франция – Марокко можно в текстовой трансляции.

Килиан Мбаппе делит с Лионелем Месси первое место в рейтинге бомбардиров чемпионата мира – 2022. Француз и аргентинец забили по 5 голов.

Напомним, что первый билет в финал чемпионата мира завоевала сборная Аргентины.