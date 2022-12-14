​Гризманн играл в каждом из 74 последних матчей сборной Франции

Антуана Гризманна можно смело назвать незаменимым игроком сборной Франции. Он принимал участие в каждом из 74 последних матчей национальной команды, что является нерядовой серией.

В последний раз сборная Франции проводила матч, в котором Антуан Гризманн не играл, ещё пять с половиной лет назад – 13 июня 2017 года. Тогда французы обыграли англичан в товарищеском матче (3:2), а Гризманн просидел на скамейке 90 минут.

Следить за полуфинальным матчем чемпионата мира – 2022 между сборными Франции и Марокко можно на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Напомним, что первым финалистом мундиаля стала сборная Аргентины.