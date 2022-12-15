Червиченко – о событиях во Франции: «Чемпионата мира эти беспорядки никак не касаются»

Бывший президент подмосковных «Химок» Андрей Червиченко высказался по поводу беспорядков после полуфинального матча чемпионата мира – 2022 между национальными сборными Франции и Марокко (2:0).

«Чемпионата мира эти беспорядки никак не касаются. Это то, что марокканцам позволяет делать французская власть и местная полиция», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По итогам данного матча сформировались пары заключительных матчей мирового первенства: в финале катарского соревнования сойдутся сборные Аргентины и Франции, а за третье место будут бороться команды Хорватии и Марокко.