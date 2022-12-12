Лепёхин: «Марокканцы выжимают всё по-максимуму»

Экс-футболист питерского «Зенита» Константин Лепёхин наслаждается выступлением марокканской сборной на чемпионате мира. Марокканцы стали первой африканской командой, которая вышла в полуфинал чемпионата мира, и теперь их обороне предстоит пройти проверку атакой сборной Франции - самой острой, по мнению многих, в мире.

- Если говорить о победе Марокко в матче с португальцами, то, конечно, это неожиданный результат. Команда на самом деле у марокканцев крепкая, футболисты по максимуму выжимают результат, - цитирует слова Лепехина Rusfootball.info.

Матч между сборными Марокко и Франции состоится 14 декабря.