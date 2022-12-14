Сборная Франции объявила состав на полуфинальный матч с Марокко

В полуфинале чемпионата мира сборная Франции будет играть против Марокко. Рулевой «трёхцветных» Дидье Дешам принял решение выпустить на поле с первых минут следующих исполнителей:

Льорис, Кунде, Варан, Конате, Тео Эрнандес, Тчуамени, Фофана, Гризманн, Дембеле, Мбаппе, Жиру.

Полузащитник Адриен Рабио и защитник Дайо Упамекано, которые накануне не тренировались из-за болезни, начнут игру в запасе.

Матч между французами и марокканцами в рамках полуфинала чемпионата мира - 2022 стартует в 22:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции, которую организовал портал LiveResult.

Победитель этого противостояния в финале будет играть против сборной Аргентины. Финал пройдёт в воскресенье, 18 декабря.