Полузащитник льежского «Стандарда» и национальной сборной Марокко Селим Амалла интересен клубам Английской премьер-лиги. Об этом сообщает The Athletic.

О каких именно клубах идёт речь не уточняется, однако говорится, что клубы готовятся занять выжидательную позицию до января, чтобы добиться снижения цены на игрока и избежать большой конкуренции.

Подобный интерес был вызван впечатляющим выступлением футболиста на чемпионате мира – 2022 в Катаре, где сборная Марокко дошла до полуфинала и имеет шансы на выход в финал. В случае победы над сборной Франции 14 декабря, Марокко в решающем матче сыграет с командой Аргентины.