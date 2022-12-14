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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Амалла интересен клубам Английской премьер-лиги

14 Декабря 2022 • 09:26 Комментировать
Франция
...
Марокко
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Через 11 ч. 47 мин.

Полузащитник льежского «Стандарда» и национальной сборной Марокко Селим Амалла интересен клубам Английской премьер-лиги. Об этом сообщает The Athletic.

О каких именно клубах идёт речь не уточняется, однако говорится, что клубы готовятся занять выжидательную позицию до января, чтобы добиться снижения цены на игрока и избежать большой конкуренции.

Подобный интерес был вызван впечатляющим выступлением футболиста на чемпионате мира – 2022 в Катаре, где сборная Марокко дошла до полуфинала и имеет шансы на выход в финал. В случае победы над сборной Франции 14 декабря, Марокко в решающем матче сыграет с командой Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Англии Сборная Марокко Стандард Трансферы футбола - зима 2023 Селим Амалла
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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