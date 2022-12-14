Сёмин рассказал, за счёт чего сборной Марокко удалось выйти в полуфинал чемпионата мира

Экс-главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин высказался о причинах удачного выступления сборной Марокко на чемпионате мира в Катаре. Напомним, сегодня, 14 декабря, африканская команда в полуфинале турнира встретится с Францией. Начало — в 22:00 по московскому времени.

«Во-первых, команда физически очень сильно подготовлена. Во-вторых, тренер – очень реальный человек, который полностью реализовывает сильные качества игроков», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

Кроме того, российский специалист согласился со словами наставника сборной Марокко Валида Реграги, ранее заявившего, что за владение мячом очков не начисляют.

Отметим, что выход марокканцев в полуфинал стал наивысшим достижением африканских сборных на чемпионатах мира.