Федун – о матче Франция – Марокко: «Лучший игрок матча — Антуан Гризманн»

Бывший президент столичного «Спартака» Леонид Федун назвал лучшего игрока полуфинального матча чемпионата мира – 2022 в Катаре между национальными сборными Франции и Марокко (2:0).

Прежде всего Федун отметил, что поединок оказался достаточно интересным и пришёлся ему по нраву, особенно учитывая факт поддержки французской команды.

«Как по мне, лучший игрок матча — Антуан Гризманн. Посмотрите, какой объём работы он сделал», - приводит слова Федуна «Матч ТВ».

Он также отметил, что несмотря на основную атакующую роль Гризманна, этот футболист всегда выполняет огромный объём работы.