Бывший российский футболист Максим Деменко в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от матча между сборными Франции и Марокко.

«После всех игр, что мы увидели, шансы есть у Марокко. Однозначно, марокканцы встанут защищаться. Они будут рассчитывать на стандарты и контратаки. Не думаю, что матч будет лёгким для Франции. Но лидерские качества отдельно взятых игроков могут переломить игру, как это было у Аргентины. По игре Хорватия выглядела нормально. Для Франции очень важно забить первыми и заставить Марокко открыться. Марокко вообще не пропускает же.

Франция по составу и по игре самая сильная команда на этом чемпионате. Они сейчас выглядят предпочтительнее всех. Так что они должны выходить в финал. Мбаппе может многое вытворить. Он может забить и не один сегодня. Хочется, чтобы Франция забила первой, интересно будет тогда посмотреть на Марокко», - сказал Деменко.