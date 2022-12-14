Муани забил самый быстрый гол после выхода на замену в матче ЧМ в 21 веке

Сборная Франции переиграла сборную Марокко во втором полуфинальном матче чемпионата мира, забив два гола. второй из них забил вышедший на замену двенадцатый номер - Рандаль Коло Муани, который переправил мяч в ворота после передачи от Килиана Мбаппе.

Как оказалось, Муани забил гол через 44 секунды после выхода на поле - и это был самый быстрый гол в чемпионатах мира после выхода на замену в 21 веке. Лишь один раз в истории чемпионата мира игрок, вышедший на замену, забивал еще быстрее - в 1998 году Эббе Санде из датской сборной забил через всего лишь 26 секунд после выхода на замену в ворота нигерийской команды.