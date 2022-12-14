Павара убрали с основы сборной Франции из-за того, что он нарушил указания Дешама в игре с Австралией

Стала известна причина, по которой защитник Бенжамен Павар потерял место в основном составе сборной Франции на чемпионате мира. По информации от издания Bild, главный тренер Дидье Дешам убрал футболиста со стартовой обоймы, так как он нарушил важные указания в матче первого тура группового этапа против Австралии.

Дело в том, что тренер в двух эпизодах попросил Павара не пересекать середину поля, но Бенжамен ослушался и побежал вперёд. Из-за этого Дешам больше не доверяет защитнику и выпускает на правом фланге обороны Жюля Кунде.

Напомним, ранее ходили слухи о конфликте между Паваром и некоторыми футболистами сборной Франции в раздевалке.