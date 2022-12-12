Возвращение Хакими в «Интер» практически невозможно

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими вряд ли в ближайшем будущем вернётся в миланский «Интер». По информации от FC Inter News, французский клуб абсолютно не заинтересован в продаже своего футболиста. Трансфер возможен лишь за 90 миллионов евро, которые «Интер» не может себе позволить из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что Хакими якобы мечтает вернуться в миланский «Интер», где в своём единственном сезоне 2020/21 сумел выиграть с командой чемпионат Италии. Некоторое время ходили слухи, что Ашраф недоволен тем, как развивается его карьера после трансфера в «ПСЖ».