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Возвращение Хакими в «Интер» практически невозможно

12 Декабря 2022 • 13:34 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Защитник «ПСЖ» и сборной Марокко Ашраф Хакими вряд ли в ближайшем будущем вернётся в миланский «Интер». По информации от FC Inter News, французский клуб абсолютно не заинтересован в продаже своего футболиста. Трансфер возможен лишь за 90 миллионов евро, которые «Интер» не может себе позволить из-за финансовых проблем.

Ранее сообщалось, что Хакими якобы мечтает вернуться в миланский «Интер», где в своём единственном сезоне 2020/21 сумел выиграть с командой чемпионат Италии. Некоторое время ходили слухи, что Ашраф недоволен тем, как развивается его карьера после трансфера в «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан ПСЖ Сборная Марокко Ашраф Хакими
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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