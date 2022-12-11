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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Коман: «Марокко отлично играет, они заслуженно в полуфинале»

11 Декабря 2022 • 23:16 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Вингер сборной Франции Кингсли Коман высказался относительно грядущего противостояния с командой Марокко в ½ финала чемпионата мира – 2022.

«Мы полностью сконцентрированы. Впереди нас ждет поединок против Марокко, эта сборная отлично показала себя на мундиале. Нам нужно будет проявить все свои умения, чтобы выиграть. Марокканцы заслуженно вышли в полуфинал. Мы хорошо поработаем над тактикой на эту игру», - передает слова Кингсли RMC Sport.

Полуфинальный поединок между Францией и Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Марокко Кингсли Коман
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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