Силкин выбрал финалиста чемпионата мира в паре Франция - Марокко

Бывший игрок, а ныне футбольный тренер Сергей Силкин поделился мнением о предстоящем полуфинальном противостоянии сборных Франции и Марокко на чемпионате мира в Катаре.

«Сложно давать прогнозы: кто ошибется первым, тот и будет в догоняющих. Но, как мне кажется, Марокко не пройдет Францию», - приводятся слова специалиста на страницах «Чемпионата».

В ¼ финала марокканцы победили Португалию (1:0), а французы переиграли англичан (2:1).

Полуфинал Франция - Марокко состоится в среду, 14 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Финал ЧМ запланирован на 18 декабря.