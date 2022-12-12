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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Орлов считает, что Мбаппе превосходит Роналду и Месси

12 Декабря 2022 • 20:31 Комментировать
Франция
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Марокко
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14.12 22:00

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт отметил, что Мбаппе умеет добавлять скорость, как это делал Пеле. Текущий чемпионат мира может стать турниром Мбаппе, добавил Орлов.

На счету 23-летнего нападающего пять забитых мячей и две результативные передачи в пяти матчах мундиаля. В полуфинале турнира сборная Франции сыграет с Марокко (14 декабря).

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Евро-Футбол.Ру,
Пеле Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины Геннадий Орлов ПСЖ Сборная Португалии Сборная Франции Килиан Мбаппе
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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