Орлов считает, что Мбаппе превосходит Роналду и Месси

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «ПСЖ» и сборной Франции Килиане Мбаппе.

«Я его все время сравниваю с Пеле. Француз по одаренности от природы выше, чем Роналду и Месси. У него фантастический рывок. Причем он научился уходить и влево, и вправо», — приводит слова Орлова Sport24.

Эксперт отметил, что Мбаппе умеет добавлять скорость, как это делал Пеле. Текущий чемпионат мира может стать турниром Мбаппе, добавил Орлов.

На счету 23-летнего нападающего пять забитых мячей и две результативные передачи в пяти матчах мундиаля. В полуфинале турнира сборная Франции сыграет с Марокко (14 декабря).