Ван Галь рассказал, кого поддержит в полуфинале чемпионата мира

Бывший наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился своими предпочтениями.

Сборная Нидерландов под руководством 71-летнего специалиста дошла до четвертьфинала, где уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. После поражения наставник объявил о своём уходе.

В преддверии полуфинальных матчей ван Галь признался, что симпатизирует сборной Марокко: «Надеюсь, вы доберётесь до финала, – заявил нидерландский рулевой, обращаясь к марокканцам. – Я буду поддерживать вас. Вперёд, Марокко!» – цитирует издание Footmercato ван Галя.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале против Франции. Матч пройдёт 14 декабря.