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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Ван Галь рассказал, кого поддержит в полуфинале чемпионата мира

13 Декабря 2022 • 02:50 Комментировать (1)
Франция
...
Марокко
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14.12 22:00

Бывший наставник сборной Нидерландов Луи ван Галь поделился своими предпочтениями.

Сборная Нидерландов под руководством 71-летнего специалиста дошла до четвертьфинала, где уступила Аргентине в серии послематчевых пенальти. После поражения наставник объявил о своём уходе.

В преддверии полуфинальных матчей ван Галь признался, что симпатизирует сборной Марокко: «Надеюсь, вы доберётесь до финала, – заявил нидерландский рулевой, обращаясь к марокканцам. – Я буду поддерживать вас. Вперёд, Марокко!» – цитирует издание Footmercato ван Галя.

Сборная Марокко сыграет в полуфинале против Франции. Матч пройдёт 14 декабря.
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Евро-Футбол.Ру,
Луи Ван Галь Сборная Франции Чемпионат Мира Сборная Марокко сборная Нидерландов
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ФРАНЦИЯ МАРОККО
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Комментарии (1)
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Манчестерский Иппатий
13 Декабря 2022 в 03:18
Ясен пень - с детства за Морокко! Но... Хорватия - чемпион!!!
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