Баженов рассказал, чего ждёт от матча Франция - Марокко

Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от поединка ½ финала чемпионата мира - 2022, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.

«На чемпионате мира в финале должны играть глобально сильнейшие сборные с позиции силы. Думаю, в матче Франция - Марокко тоже не будет никаких сюрпризов», - приводит слова Баженова «Чемпионат».

Поединок Франция – Марокко состоится сегодня, 14 декабря. Начало встречи – в 22:00 по московскому времени.

Напомним, что накануне прошел первый полуфинальный матч между Аргентиной и Хорватией. Месси и компания отпраздновали уверенную победу со счетом 3:0.