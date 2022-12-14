Тео Эрнандес - первый игрок «Милана» в 21-м веке, который забил в полуфинале ЧМ

Сборная Франции выступает во втором полуфинальном матче чемпионата мира против сборной Марокко, и уже на пятой минуте Тео Эрнандесу, защитнику «Милана», улыбнулась удача - он переправил мяч в ворота после острой атаки, развивавшейся с правого фланга.

Как оказалось, Тео Эрнандес стал первым игроком «Милана» в 21-м веке, который забил в столь высокой стадии чемпионата мира (полуфинал или финал). В последний раз игрок итальянского гранда забивал в полуфинале чемпионата мира в 1998 году - тогда это сделал нидерландский нападающий Патрик Клюйверт. Но его гол не помог сборной Нидерландов переиграть бразильцев, которые вышли в финале и проиграли, естественно, сборной Франции.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.