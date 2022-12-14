Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
1/2 финала
Аргентина Аргентина 3
Хорватия Хорватия 0
1/2 финала
Франция Франция 2
Марокко Марокко 0
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Тео Эрнандес - первый игрок «Милана» в 21-м веке, который забил в полуфинале ЧМ

14 Декабря 2022 • 22:34 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
1 1.60 X 3.85 2 7.20
2-й тайм

Сборная Франции выступает во втором полуфинальном матче чемпионата мира против сборной Марокко, и уже на пятой минуте Тео Эрнандесу, защитнику «Милана», улыбнулась удача - он переправил мяч в ворота после острой атаки, развивавшейся с правого фланга.

Как оказалось, Тео Эрнандес стал первым игроком «Милана» в 21-м веке, который забил в столь высокой стадии чемпионата мира (полуфинал или финал). В последний раз игрок итальянского гранда забивал в полуфинале чемпионата мира в 1998 году - тогда это сделал нидерландский нападающий Патрик Клюйверт. Но его гол не помог сборной Нидерландов переиграть бразильцев, которые вышли в финале и проиграли, естественно, сборной Франции. 

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Сборная Франции Тео Эрнандес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФРАНЦИЯ МАРОККО
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
101 мин
Франция Франция
Марокко Марокко
2
0
1.57 3.95 7.20
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 14 Декабря
23:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Хорватия и Марокко разыграют бронзу на чемпионате мира - 2022
23:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Муани забил самый быстрый гол после выхода на замену в матче ЧМ в 21 веке
23:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси или Марадона: журналист Морган выбрал величайшего аргентинца в истории футбола
23:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президент Франции Макрон стоя поаплодировал сборной
23:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе извинился перед фанатом перед полуфиналом чемпионата мира
23:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фердинанд - о столкновении в штрафной сборной Франции: «Скорее пенальти, чем фол в атаке»
23:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Будущий игрок «Реала» был вынужден удалить публикацию о Месси 1
23:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Судья Федотов: «В ворота Франции следовало назначить пенальти»
23:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Далич: «Мне будет тяжело, если Модрич уйдёт»
23:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тео Эрнандес - первый уроженец Марселя после Зидана, забивший в чемпионате мира
23:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Франции ни разу не проигрывала на чемпионате мира, лидируя к перерыву матча
23:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Деменко: «Разговоры про пенальти будут, но всё-таки Аргентина заслуженно вышла в финал» эксклюзив
23:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Быстров: «Француз снёс в штрафной игрока Марокко - это чистый фол»
23:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ширер: «Амрабат - важнейший фактор успеха Марокко»
23:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Хорватии: «Месси решил исход матча»
Все новости
Рекомендуем