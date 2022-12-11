Комбаров рассказал, за счёт чего Марокко может выйти в финал чемпионата мира

Экс-защитник сборной России Дмитрий Комбаров оценил шансы Марокко одолеть Францию в полуфинале чемпионата мира.

Комбаров назвал Марокко сбалансированной командой, хорошо действующей как в обороне, так и на контратаках. Поэтому, по мнению эксперта, дисциплина способна вывести африканскую сборную в финал мундиаля.

«В любом случае, фаворитом этой пары будут европейцы. Но, так как Марокко будет играть дисциплинированно, у этой сборной шансы тоже есть», — приводит слова Комбарова «Спорт-Экспресс».

Матч Франция — Марокко состоится в среду, 14 декабря. Начало — в 22:00 по московскому времени.