Реграги: «Выход Марокко в полуфинал – это не чудо, а результат тяжёлой работы»

Главный тренер сборной Марокко Валид Реграги вновь высказался об успехе своей команды на мундиале в Катаре.

Марокканцы уже стали главной сенсацией чемпионата мира, добравшись до полуфинала. В борьбе за путёвку в финал коллективу Реграги предстоит сразиться с действующими чемпионами – сборной Франции.

«Многие наши игроки получили травмы, отдавая все силы ради блага команды, но никто не останавливался и не жалел себя. Нам удалось добиться невероятного настроя, и выход в полуфинал чемпионата мира – это не чудо, а результат тяжёлой командной работы», – приводит Le Matin слова специалиста.