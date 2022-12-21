Раскрыты слова Варана в перерыве матча с Марокко

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан произнес мотивационную речь в перерыве полуфинального поединка чемпионата мира – 2022 против национальной команды Марокко.

«Парни, это же не мы! Что это за игра? Мы часто теряем мяч и играем с опущенными головами. Это совершенно неправильный менталитет. Мы же бойцы и должны биться друг за друга. У нас есть отличный шанс, нельзя играть каждый сам за себя. Мы – команда. Это битва, парни. Нужно сделать это вместе», - передает слова Варана Sport Bible.

Франция обыграла Марокко со счетом 2:0, но в финале уступила Аргентине (3:3, 2:4 пен.).