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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Раскрыты слова Варана в перерыве матча с Марокко

21 Декабря 2022 • 04:17 Комментировать
Франция
2:0
Марокко
окончен

Центральный защитник сборной Франции Рафаэль Варан произнес мотивационную речь в перерыве полуфинального поединка чемпионата мира – 2022 против национальной команды Марокко.

«Парни, это же не мы! Что это за игра? Мы часто теряем мяч и играем с опущенными головами. Это совершенно неправильный менталитет. Мы же бойцы и должны биться друг за друга. У нас есть отличный шанс, нельзя играть каждый сам за себя. Мы – команда. Это битва, парни. Нужно сделать это вместе», - передает слова Варана Sport Bible.

Франция обыграла Марокко со счетом 2:0, но в финале уступила Аргентине (3:3, 2:4 пен.).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Марокко Рафаэль Варан
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