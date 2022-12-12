Варан: «Сборная Франции уже провела успешный турнир, но не собирается останавливаться»

Центральный защитник сборной Франции и «Манчестер Юнайтед» Рафаэль Варан поделился мыслями в преддверии полуфинала.

За путёвку в финал «трёхцветные» поспорят со сборной Марокко. Матч состоится 14 декабря.

«Мы уже достигли впечатляющего успеха и провели хороший турнир, но наша цель – стать чемпионами. Мы ехали в Катар именно с такой задачей. Понимаем, что будет трудно, и выход в полуфинал тоже дался нам непросто, но мы знаем свою силу и сосредоточены на цели», – цитирует Footmercato Рафаэля Варана.

Напомним, что в 1/8 финала французы обыграли сборную Польши (3:1), а в четвертьфинале взяли верх над Англией (2:1).