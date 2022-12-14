Сборная Франции ни разу не проигрывала на чемпионате мира, лидируя к перерыву матча

Сборная Франции, выступающая в статусе действующего чемпиона мира, сражается с командой из Марокко в полуфинале чемпионата мира. Уже на пятой минуте французам удалось выйти вперед, и они сохранили это преимущество вплоть до конца первой половины игры.

Как показывает статистика, сборная Франции еще не проигрывала матч чемпионата мира, если вела в счете к перерыву. Целых 25 раз в таком случае команда выигрывала матч, и лишь один раз закончила его вничью.

Следить за событиями игры между сборными Франции и Марокко в рамках полуфинала чемпионата мира в Катаре можно в формате прямой онлайн-трансляции.